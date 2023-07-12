В орловской глубинке мужчина разбился на мопеде

12.7.2023 | 10:00 Новости, Происшествия

Пострадавший госпитализирован.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, авария произошла накануне в 15:40 в Сосковском районе. 42-летний мужчина ехал со стороны деревни Верхняя Боевка в сторону деревни Нижняя Боевка по грунтовой дороге.

Орловец управлял мопедом «Мотоленд Альфа». В какой-то момент он не справился с управлением, и транспортное средство опрокинулось.

«В результате ДТП водитель мопеда получил телесные повреждения, госпитализирован в Орловскую областную клиническую больницу», — рассказали в дорожной полиции.

Всего за последние сутки в нашем регионе зарегистрировано 10 ДТП. Эта авария – единственная, где пострадал человек.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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