Ещё один кандидат в губернаторы представил документы для регистрации

13.7.2023 | 15:43 Новости, Политика

Их рассмотрят в течение 10 дней.

Фото: vk.com/izbirkomoryol

Необходимые бумаги в Областную избирательную комиссию сдал Владимир Стебаков, выдвинутый региональным отделением Российской экологической партии «Зелёные». Орловец известен как предприниматель, депутат Орловского районного совета, а также как почётный житель района.

Период, отведённый для предоставления таких документов, стартовал 5 июля и завершится 14 июля. Ранее то же самое, первым из пяти кандидатов в орловские губернаторы, сделал Владислав Числов (представитель ЛДПР).

Также на пост претендуют Владислав Абрамов («Российский общенародный союз»), действующий глава Орловщины Андрей Клычков (кандидат от КПРФ) и президент ТПП области Светлана Ковалёва (партия «Новые люди»).

ИА «Орелград»

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