На Орловщине зарегистрирован ещё один заболевший корью

13.7.2023 | 15:34 Медицина, Новости

Это сотрудник ОГУ имени Тургенева.

Информацию порталу «Орловские новости» подтвердили в самом вузе. Сообщается, что все мероприятия,  необходимые в таких случаях, выполнены.

«Определили круг людей, которые контактировали с больным корью, они находятся под наблюдением. Также проведена дезинфекция помещений, усилен режим санитарно-гигиенических обработок мест общего пользования», — рассказала заместитель главного врача Студенческой поликлиники ОГУ имени Тургенева по медицинской части Ольга Жданова.

Также с сотрудниками и студентами вуза проводится разъяснительная работа по профилактике кори.

Ранее было известно только об одном заболевшем в этом году. В мае корь «подхватил» житель Орловской области, работавший за её пределами вахтовым методом.

Этой весной в России зафиксировали подъём заболеваемости корью. Ситуация усугубилась тем, что в нашем регионе имелись определённые проблемы с наличием нужного количества вакцины для взрослого населения, а также со скоростью вакцинации мигрантов.

ИА «Орелград»

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