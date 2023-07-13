«Орловское полесье» закупило электровелосипеды

Их прокат начнётся в августе.
На данный момент в «Полесье» поступила 21 единица велотранспорта Minako. Это модели FOX-L (с литыми колёсами) и FOX-S (с колёсами со спицами). В ближайшее время ожидается «прибытие» трёхколёсного велосипеда Minako Trike.
Помимо самих «веломашин» парк закупил необходимые для их содержания и ремонта запчасти и инструменты, а также товары для ездоков (велошлемы, защиту для рук и ног, светоотражающие жилеты). Кроме того, закуплены указатели для маркировки маршрута, велопарковки и другие сопутствующие товары.
Прокат электровелосипедов планируется организовать в августе. Сейчас в «Полесье» готовят маршруты, карты и буклеты для навигации, тестируют велотранспорт.
Планируется, что маршрут для велосипедистов будет начинаться в посёлке Жудерский у лесопожарной станции и завершаться у озёр Рясник и Обмеж. Его длина составит от 9 до 13 километров (на выбор).
Как сообщается в официальных соцсетях национального парка, госзакупки осуществлялись в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».
ИА «Орелград»