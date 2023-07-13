Стая бродячих собак напала на двух подростков в Орле

13.7.2023 | 10:51 Новости, Происшествия

Парахин пообещал разобраться с проблемой.

ИА «Орелград»

Инцидент произошёл накануне на Южном рынке. Обоим детям — по 15 лет. Стая состояла как минимум из шести собак.

Вечером один из подростков рассказал об этом случае в социальных сетях в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Орловской области Андрея Клычкова. «Если бы на нашем месте были дети младше нас, то могло случиться нечто ужасное. Можно ли прогнать собак с территории рынка и близлежащих улиц?», — поинтересовался юный орловец.

Ему ответил лично мэр города Юрий Парахин: «Обязательно разберёмся, завтра направим подрядчика».

Отловом безнадзорных животных занимается «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» — в заявительном порядке. Заявку можно направить по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы городской администрации (43-22-12) или на e-mail самого предприятия mupsab@orn.ru.

Только по официальным данным в первом квартале этого года жертвами нападений животных (в основном, бездомных собак) стали 257 жителей Орла. Последние несколько лет количество таких случаев неуклонно растёт.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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