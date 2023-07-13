В Орле экскаватор провалился в яму

Инцидент произошёл на Московской улице.

Фотография с места события появилась в группе «ДТП Орёл и автохамы» «ВКонтакте». ЧП случилось у здания Межрегионального денежного хранилища №5 (на Московской, 124).

Около месяца назад здесь стартовали масштабные работы по ремонту газопровода. Движение транспорта на данном участке улицы (между перекрёстками с Привокзальной и Энергетиков) перекрыто до 17 июля.

Судя по всему, именно в этих работах и участвовал экскаватор, провалившийся в яму внушительных размеров. Она образовалась прямо на асфальте.

ИА «Орелград»