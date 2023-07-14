Мценские коммунальщики проиграли иск на 25 миллионов

Муниципальное предприятие обязали расплатиться с поставщиком.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Орел» к муниципальному унитарному предприятию «Мценск-Тепло». Истец просил о взыскании с ответчика задолженности в размере чуть менее 26 миллионов рублей. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, была привлечена администрации города Мценска.

В судебном заседании представитель ответчика исковые требования признал в полном объеме. Суду он пояснил, что последствия признания иска ему понятны и известны. Было установлено, что между ООО «Газпром теплоэнерго Орел» и МУП «Мценск-Тепло» было в марте 2021 года заключено соглашение о применении защищенного юридически значимого электронного документооборота с использованием технологии роуминга. В адрес истца не поступало обращений от МУПа по вопросу недопоставки тепловой энергии в спорный период.

В марте этого года истец выставил ответчику универсальные передаточные документы со счетами за горячее водоснабжение (на сумму 1,834 миллиона рублей) и тепловую энергию (на сумму 23,895 миллиона рублей). Спустя месяц поставщик ресурсов направил МУПу претензию, которую ответчик оставил без ответа и удовлетворения. Суд установил, что поставщик выполнил свои обязательства по договору в полном объеме, а вот муниципальные коммунальщики купленную тепловую энергию не оплатили. Суд это исправил – он обязал МУП выплатить истцу задолженность в сумме 25,73 миллиона рублей и постановил продолжать начисление процентов за пользование чужими денежными средствами до тех пор, пока этот долг не будет погашен полностью.

Кстати, в 2018 году на основании постановления администрации города Мценска компания «Газпром теплоэнерго Орел» утратила статус единой теплоснабжающей организации в этом райцентре. Объекты теплоснабжения, являющиеся муниципальной собственностью, тогда же были переданы в хозяйственное ведение МУП «Мценск-Тепло». Недавно проведенная Контрольной палатой города Мценска проверка показала, что финансово-хозяйственная деятельность МУП «Мценск-Тепло» в 2021-2022 годах не принесла Мценску доходы в бюджет, которые должны перечисляться от прибыли предприятия, поскольку оно является убыточным. Деятельность предприятия ведется практически только для покрытия своих расходов – к такому выводу пришли аудиторы. Кстати, КСП направила отчет о своей проверке в Мценскую межрайонную прокуратуру и в МО МВД России «Мценский».

ИА «Орелград»