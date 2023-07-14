«Стыковка» Красного моста состоится в день Орла

Об этом сообщил мэр города.

Планируется, что через две недели сотрудники компании «УПМК – 22», которая выполняет ремонт, начнут опускать конструкцию пролёта моста на центральные опоры. Если всё пройдёт гладко, то она «встанет на место» как раз 5 августа, в День города. После этого на мосту продолжится укладка трамвайного пути, рассказал Юрий Парахин в своих официальных соцсетях.

С 1 августа начнётся монтаж контактной сети. К настоящему моменту на переправу поступили первые ограждения. Также рабочие бригады приступили к покрасочным работам, которые будут вестись круглосуточно.

Со стороны Заводского района на мосту размещены все опоры под освещение и полностью уложены трамвайные пути. На прилегающей территории со стороны памятника Ивану Грозному установлен бордюрный камень, отсыпан щебень и засеяна трава.

Отметим, что ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков обещал открыть движение по Красному мосту летом этого года, ещё до официальной сдачи и приёмки объекта.

ИА «Орелград»