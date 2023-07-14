Суд вынес приговор орловцу, убившему сына

14.7.2023 | 17:21 Закон и порядок, Новости

Пенсионер сжёг взрослого мужчину заживо.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Дело об убийстве с особой жестокостью рассматривал Орловский областной суд. 62-летнего жителя Орловщины признали виновным и приговорили к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год.

Отметим, что сам осуждённый не признал вину именно в умышленном убийстве. Шокирующий случай произошёл в Ливнах на 3-й Набережной улице 13 апреля этого года. Пенсионер вступил в конфликт с 39-летним сыном, оскорбившем его. Он облил мужчину бензином и поджёг. При этом сам нападавший тоже загорелся.

Родственник, который оказался на месте преступления случайно, попытался потушить горящую одежду на обоих участниках конфликта, а затем вызвал «Скорую помощь». Пострадавший скончался в больнице через несколько дней. Врачи диагностировали у него термические ожоги площадью около 50% поверхности тела.

Суд установил, что конфликт не носил случайный характер. Отношения между отцом и сыном давно «не ладились», хотя они жили и выпивали вместе. Известно, что погибший мужчина был осуждён по антинаркотической статье, не имел источников дохода и постоянно просил денег у своей матери, проживающей отдельно.

ИА «Орелград»

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