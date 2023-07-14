В Орле школа на Зеленина опять готова на 80%

14.7.2023 | 14:26 Новости, Образование, Строительство

Администрация Орла сообщала об этом же ещё в декабре минувшего года.

Фото: t.me/orel_adm

«Общая строительная готовность главного объекта национального проекта «Образование» составляет порядка 80%. Дело – за интерьером», — информировал официальный сайт мэрии 8 декабря 2022-го. Впоследствии, уже в феврале текущего года, первый заместитель губернатора в областном правительстве Владимир Ивановский, посетив стройплощадку, назвал более скромный показатель в 58%.

Сегодня горадминистрация снова оценила готовность многострадальной школы в те же 80%. Сообщается, что четвёртый этаж «уже обретает завершённый вид», на третьем этаже «отделочные работы перешагнули экватор», а на втором и первом «продолжается шпаклёвка стен и укладка плитки».

Пока что объект по-прежнему планируется сдать к 1 сентября. Школу строит ООО «Техспецкомплект».

ИА «Орелград»

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