Под Орлом молодая мать оговорила мужчину

Женщина хотела навредить знакомому из-за бытового конфликта.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое в отношении жительницы Хотынецкого района Орловской области вынес районный суд. Молодая женщина, воспитывающая малолетних детей, предстала перед судом по обвинению в совершении заведомо ложного доноса. Ответственность за такое преступление предусмотрена частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации. Из материалов дела следует, что в феврале 2023 года она обратилась за помощью в дежурную часть полиции. При этом молодая мать находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Она заявила, что некий гражданин, имя и фамилию которого четко указала, только что угрожал ей убийством. Мол, они вдвоем находились на кухне, поссорились, после чего мужчина начал угрожать ей кухонным ножом. Намахивался на нее клинком, высказывая при этом устные угрозы. Она очень испугалась за свою жизнь, так как приняла ситуацию с полной серьезностью. Женщина попросила полицию привлечь обидчика к уголовной ответственности. Ее заявление было принято и зарегистрировано. Полиция предварительно разъяснила ей возможные последствия заведомо ложного доноса.

Поскольку женщина настаивала на своем, была проведена проверка. Оперативно-следственная группа изучила обстоятельства инцидента. Выяснилось, что никто женщине убийством не угрожал, с ножом на нее не нападал. Однако бытовой конфликт действительно имел место. Поэтому женщина решила навредить своему обидчику, используя для этого силы правопорядка. Из-за ее огульного обвинения мужчина мог стать фигурантом уголовного дела по достаточно серьезной статье УК РФ.

Однако полиция, к счастью для него, разобралась в ситуации. В результате доносчица сама подпала под уголовное преследование. После возбуждения уголовного дела она не стала отпираться, тут же полностью признала свою вину и, в надежде на снисхождение, подала ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, без судебного разбирательства. Суд при вынесении решения учел данные о ее личности. В частности, женщина получила хорошие характеристики по месту жительства, на учете у психиатра и нарколога она не состоит. Наказание для нее суд выбрал в виде штрафа в доход федерального бюджета в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»