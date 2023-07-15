В Болхове усилили программу антитеррора

В городе устранят предпосылки и условия возникновения террористических проявлений.

Власти Болховского района обновили содержание целевой программы профилактики терроризма. Она была утверждена в последние дни прошлого года, ее действие рассчитано на 2023-2024 годы. На днях программа была утверждена с изменениями. За ее реализацию будут отвечать местная антитеррористическая комиссия, отделы администрации Болховского района, полиция, муниципальные организации образования и культуры.

Финансирование обеспечат за счет местного бюджета, ежегодно на реализацию программы предполагается выделять пор 91 тысяче рублей. Одна из основных задач — обеспечение мерами антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и жизнеобеспечения. В первую очередь, речь идет об образовательных организациях, а также учреждениях учреждения культуры и спорта. Кроме того, предусмотрено усиление антитеррористической защищенности муниципальных объектов.

«В современных условиях терроризм является одной из основных угроз национальной безопасности РФ, что определяет необходимость противодействия ему на всех направлениях, — говорится в паспорте программы. — Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию об активизации деятельности членов бандформирований по планированию террористических акций в различных городах страны, терроризм все больше приобретает характер реальной угрозы. На этом фоне приоритетной задачей органов местного самоуправления является защита жизни, здоровья, конституционных прав и свобод человека и гражданина».

Географическое положение Орловской области, говорится в документе, открывает для организаций террористического и экстремистского толка дополнительные возможности реализации своих целей. Предполагается, что они могут использовать транзитные перевозки грузов и пассажиров. Не сбрасывают со счетов местные власти и потенциал иностранных граждан, разного рода объединений, сформированных по национальному и религиозному признаку.

«Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, — пишут авторы программы. — Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и спорта характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий».

Кроме того, стоят задачи по формированию у населения внутренней потребности в толерантном отношении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, улучшение информационно-пропагандистского обеспечения деятельности по профилактике терроризма.

ИА «Орелград»