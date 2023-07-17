На КРТ на Наугорке направят ещё 100 миллионов

Мэрия Орла внесла изменения в документы.

Очередные поправки к соответствующему постановлению (№1728 от 31.03.22) опубликованы на сайте администрации города. Изменения внесены в графу с расходами, запланированными на будущий год. В 2024-м на реализацию проекта планируется потратить до 100 миллионов рублей.

Ранее там не указывалось никаких конкретных цифр. Вся сумма должна поступить в рамках инфраструктурного бюджетного кредита.

Напомним, что проект по развитию территории, ограниченной Наугорским шоссе и улицами Цветаева и Грановского реализует ООО «СЗ СМУ №2».

В будущем году застройщик планирует заселять жильцов в первый новый дом, построенный в рамках этой инициативы. В общей сложности здесь планируется построить пять 10-этажек на 850 квартир общей площадью 36 811 квадратных метров, а также три многоуровневых паркинга.

ИА «Орелград»