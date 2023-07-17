Под Орлом 23-летняя девушка врезалась в фуру

17.7.2023 | 12:02 Новости, Происшествия

Пострадавшую госпитализировали.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Авария произошла 16 июля в 18 часов на трассе «Крым» в районе 395 километра (у границы Орловского муниципального округа и Кромского района). Как сообщает Управление ГИБДД по региону, женщина-водитель передвигалась на автомобиле «Опель Корса».

Она допустила столкновение с грузовиком «Сканиа», который ехал впереди, в попутном направлении. Водитель «легковушки» получила травмы, её госпитализировали в медицинское учреждение. Также серьёзно пострадал и сам «Опель».

Ранее ГИБДД сообщило, что «копейка» сбила подростка-велосипедиста на подъезде к АЗС.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

ИА «Орелград»

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