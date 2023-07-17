В Орле на Гостиной ремонтируют трамвайные пути

17.7.2023 | 18:21 Новости, Строительство

Работы займут несколько дней.

Фото: vk.com/oreladm

Как сообщает администрация Орла, ремонтом занимаются сотрудники службы пути «Трамвайно-троллейбусного предприятия» — путейцы, сварщики и компрессорщики. Задача – привести в порядок стыковое хозяйство данного участка (общей длиной около ста метров).

Затем здесь начнут класть новое асфальтовое покрытие. Этим займётся уже «Спецавтобаза».

В процессе ремонта рельсы сначала поднимают, потом зачищают, затем выравнивают и устанавливают накладки. «Сами рельсы пока не заменяются — сегодня они в удовлетворительном состоянии», — пояснили в пресс-службе горадминистрации.

Ранее сотрудники орловского ТТП привели в порядок участок путей у выезда из трамвайного парка.

Фото: vk.com/oreladm
Фото: vk.com/oreladm

 

ИА «Орелград»

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