В Орле на Гостиной ремонтируют трамвайные пути

Работы займут несколько дней.

Как сообщает администрация Орла, ремонтом занимаются сотрудники службы пути «Трамвайно-троллейбусного предприятия» — путейцы, сварщики и компрессорщики. Задача – привести в порядок стыковое хозяйство данного участка (общей длиной около ста метров).

Затем здесь начнут класть новое асфальтовое покрытие. Этим займётся уже «Спецавтобаза».

В процессе ремонта рельсы сначала поднимают, потом зачищают, затем выравнивают и устанавливают накладки. «Сами рельсы пока не заменяются — сегодня они в удовлетворительном состоянии», — пояснили в пресс-службе горадминистрации.

Ранее сотрудники орловского ТТП привели в порядок участок путей у выезда из трамвайного парка.

ИА «Орелград»