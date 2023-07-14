В Орле на «Восходе» начали восстанавливать рельсы

Речь идёт о путях, ведущих к Красному мосту.

Сотрудники «Трамвайно-троллейбусного предприятия Орла» приступили к их восстановлению. Об этом сообщается в официальных соцсетях ТТП. Работы ведутся у главного здания предприятия на Карачевской, 144, на разворотном кольце у остановки «Фабрика «Восход»».

Примерно трёхкилометровый участок путей между Красным мостом и трамвайным парком перестал использоваться в феврале 2021-го года. Тогда же полностью прекратилось движение трамваев в Железнодорожном районе. На линии стали выходить не 22 вагона, как раньше, а только 12.

В минувшем месяце стало известно, что рельсы на Карачевской начали освобождать от асфальта. Тогда же началась укладка трамвайного полотна на самом Красном мосту.

ИА «Орелград»