В Орле на «Восходе» начали восстанавливать рельсы

14.7.2023 | 10:54 Новости, Общество

Речь идёт о путях, ведущих к Красному мосту.

Фото: vk.com/ttp_orel

Сотрудники «Трамвайно-троллейбусного предприятия Орла» приступили к их восстановлению. Об этом сообщается в официальных соцсетях ТТП. Работы ведутся у главного здания предприятия на Карачевской, 144, на разворотном кольце у остановки «Фабрика «Восход»».

Примерно трёхкилометровый участок путей между Красным мостом и трамвайным парком перестал использоваться в феврале 2021-го года. Тогда же полностью прекратилось движение трамваев в Железнодорожном районе. На линии стали выходить не 22 вагона, как раньше, а только 12.

В минувшем месяце стало известно, что рельсы на Карачевской начали освобождать от асфальта. Тогда же началась укладка трамвайного полотна на самом Красном мосту.

ИА «Орелград»

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