В Орле на Наугорке официально начали строить новый дом

Ранее объявления о продаже квартир появились в пабликах.

Как сообщает Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области, в управление по государственному строительному надзору поступило извещение от ООО «СЗ Строительно-монтажное управление № 2». Именно эта компания реализует масштабный проект по комплексному развитию территории, ограниченной Наугорским шоссе и улицами Цветаева и Грановского.

«СЗ СМУ №2» проинформировало о начале строительства многоквартирного жилого дома. Уточняется, что он будет располагаться на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010305:569.

Ранее в интернете появились объявления с предложениями квартир в ЖК «Наугорский» (от студий до трёхкомнатных). «Застройщик намерен возвести всего четыре 10-ти этажных монолитно-кирпичных дома», — сообщалось в рекламной информации. Отметим, что в изначальном проекте КРТ на Наугорке речь шла не о четырёх, а о пяти десятиэтажках.

Кроме того, ранее администрация Орла внесла изменения в документы, запланировав расходы на реализацию данного проекта в будущем году в объёме 100 миллионов рублей.

ИА «Орелград»