В поселке под Орлом жители сами разносят почту и квитанции

«Волонтерить» приходится из-за массового увольнения почтальонов.

Выписанные газеты и журналы ожидают в очереди по полтора часа, единые платежные документы на коммуналку выдают сразу на улицы. О проблемах жители поселка Нарышкино рассказывают в соцсетях, в том числе на страничке районной газеты «Новая-Жизнь».

«Сегодня принесли вторую газету, 27 номер. Завтра понесу на почту, а кому-то не пришёл этот номер. Выписала я «Орловскую правду» — с июля ещё не было. Газету «Мой профсоюз» выписываю уже 10 лет, в субботу на почте еле отдали номер, сказали: меня нет в компьютере. Кошмар какой-то. Завтра пойду с квитанций разбираться», — написала Ольга Тупикова.

«Газеты не было. Кроме того, я 11 июля сама пошла на почту, но мне не отдали газету, сослались на то, что сейчас у них нет времени оторвать свою з…… от стула, сегодня приехали квитанции, представляю, когда их доставят», — поделилась Татьяна Селезнева.

В группе «Нарышкино в движении» набирает лайки и положительные комментарии пост «когда ты волонтер для своей улицы». Татьяна Голоскова простояла в очереди за квитанцией полтора часа. Вместе со своими — взяла сразу на всю улицу

«Сами жильцы разносят. Взяла газету на улицу нашу, отдам бабулечкам», — пояснила девушка.

Месяц назад Почта России приносила извинения жителям Нарышкино «за доставленные неудобства». В компании отмечали, что «отделение 303900 пока работает по сокращенному графику из-за некомплекта штата, но это временная ситуация».

Вишенка на торте: уволившихся почтальонов упрекают в том, что это они разнесли некую недостоверную информацию об условиях работы, поэтому в отделение не могут набрать новых сотрудников.

ИА «Орелград»