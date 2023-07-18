Через Орёл проехала ещё одна автоколонна «Вагнера»

18.7.2023 | 15:06 Новости, СВО

Движение снова было перекрыто.

Фото: newsorel.ru

Как и накануне, автомобили, принадлежащие ЧВК, двигались в сторону Брянска, поворачивая с Комсомольской улицы на Карачевское шоссе (у автовокзала). Об этом сообщают «Орловские новости».

Технику сопровождали автомобили полиции. В колонне замечены как грузовые, так и легковые автомобили – бензовозы, пикапы, УАЗы.

Накануне проезд аналогичной колонны в том же месте привлёк к себе значительное внимание нескольких десятков горожан-очевидцев. Сегодня всё прошло практически «без свидетелей», возможно, из-за плохой погоды. Колонна проехала через район автовокзала примерно в 14 часов.

ИА «Орелград»

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