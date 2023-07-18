Орловец пытался обокрасть храм

18.7.2023 | 10:04 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Его задержали росгвардейцы.

Фото: orel-eparhia.ru / Евгений Борисов

Инцидент произошёл в Орле в Свято-Никольском храме (на Нормандии-Неман, 73-А). Как рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, неизвестный гражданин, войдя в церковь, прошёл в торговую лавку, где продавались иконы, и открыл сейф.

Работница храма заметила это и нажала кнопку сигнализации. Наряд Росгвардии оперативно прибыл на место и задержал мужчину. После его передали полицейским.

К настоящему моменту личность подозреваемого установлена. Сообщается, что это 48-летний уроженец Орловской области.

ИА «Орелград»

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