С экс-главы «Орёлоблхлеба» взыщут ещё 1,6 миллиона

Ранее его признали виновным в подкупе и мошенничестве.
Как сообщает прокуратура Орловской области, Советский районный суд оштрафовал бывшего генерального директора ОАО на три миллиона рублей. Как установило следствие, мужчина незаконно, в рамках коммерческого подкупа, получал денежные средства и имущественные услуги от нескольких директоров районных хлебозаводов. Кроме того, он мошенническим путем похитил денежные средства Ливенского и Дмитровского хлебозаводов.
Так как приговор по «основному» делу уже вступил в силу, прокуратура обратилась в суд, чтобы взыскать с орловца средства, полученные в рамках этих незаконных сделок. Эти требования были удовлетворены.
Мужчине придётся заплатить ещё 1,6 миллиона рублей. Как уточняет надзорное ведомство, данное решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано.
Ранее стало известно, что бывший снабженец «Орёлводоканала» осуждён на шесть лет строгого режима за коррупционные преступления.
ИА «Орелград»