В Орловской области грузовик врезался в «Оку»

Двое человек госпитализированы.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, авария произошла накануне в 10 часов 40 минут. Грузовым автомобилем Sitrak C7H управлял 35-летний водитель. Впереди него ехала «Ока» (ВАЗ-111130).

Легковушка попыталась свернуть направо, на второстепенную дорогу. В этот момент и произошло столкновение.

Телесные повреждения получили водитель и пассажирка «Оки» — мужчина и женщина пенсионного возраста (1948-го и 1949-го годов рождения соответственно). Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что под Орлом 23-летняя девушка на иномарке врезалась в фуру.

ИА «Орелград»