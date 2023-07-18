Житель Мценска утонул в Зуше

18.7.2023 | 10:29 Новости, Происшествия

ЧП случилось на Набережной Синяева.

Фото: пресс-служба Управления МЧС по Орловской области

Тревожное сообщение поступило в службу спасения накануне в 18:07. Очевидец сигнализировал, что во Мценске в районе улицы Набережная Синяева в реке Зуше тонет человек.

«На место выехали сотрудники областного поисково-спасательного отряда «Водный» из Орла, которые извлекли из воды тело утонувшего и передали сотрудникам полиции», — рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Известно, что данное место не оборудовано для купания. Сейчас во всех обстоятельствах чрезвычайного происшествия разбираются правоохранительные органы.

Смертельное ЧП активно обсуждается во мценских пабликах. Некоторые из авторов постов и комментариев указывают, что этот участок реки является «особо опасным».

Фото: vk.com/anon_57
Фото: www.google.com/maps

Предыдущий подобный случай произошёл буквально на днях в Должанском районе.

Всего за последние сутки орловские подразделения Управления МЧС выезжали на вызовы 14 раз, в том числе пять раз на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»

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