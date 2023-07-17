Ещё один орловец погиб на воде

17.7.2023 | 13:52 Новости, Происшествия

Мужчина отдыхал в «глубинке» на необорудованном пляже.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, это произошло в Должанском районе в посёлке Кривцово-Плота на местном пруду. Очевидец сообщил о происшествии 14 июля в 17:25. Кроме того, он извлёк тело из воды.

Сотрудники «Скорой помощи», прибывшие на место, констатировали смерть потерпевшего.

«Место не было оборудовано для купания. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов», — пояснили в МЧС.

Ранее Департамент здравоохранения Орловской области сообщал, что в этом году на водоёмах региона погибли 11 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Наиболее «вопиющие» случаи произошли в Залегощенском районе в июне и в Орловском муниципальном округе неделю назад. В первом из них на воде погибли два несовершеннолетних брата-школьника, приехавшие в лагерь на туристический слёт. Во втором – 54-летний отец и его 14-летний сын.

ИА «Орелград»

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