20 орловских чиновников нарушили антикоррупционное законодательство

Все они работают в одной администрации.

Как сообщает прокуратура Орловской области, госслужащие, уличённые в нарушениях, трудятся в администрации Должанского района. Надзорное ведомство провело здесь проверку.

Оказалось, что муниципальные служащие не составили должным образом справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, которые предоставлялись по итогам ещё 2021-го года. В частности, в них указывались недостоверные сведения о размерах полученных доходов, а также неполные данные об объектах недвижимости, банковских счетах и находящихся на них средствах.

Прокурор внёс представление главе района. После этого муниципальных служащих привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно, что трое орловских полицейских подозреваются в лжесвидетельстве.

ИА «Орелград»