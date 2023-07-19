Троих орловских полицейских подозревают в лжесвидетельстве

Возбуждены уголовные дела.

Об этом сообщает портал «Орловские новости», ссылаясь на собственные источники. По информации СМИ, это старший лейтенант, младший лейтенант и старший сержант полиции.

Причиной возбуждения дел стали показания, которые полицейские дали в суде над ещё одним их коллегой. Он обвиняется в избиении задержанного гражданина. «Трое полицейских пытались выгородить своего коллегу и заявили в суде, что тот не бил потерпевшего. Суд расценил эти показания ложными», — сообщает портал.

Дела возбуждены по статье 307 УК РФ («заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод»). Максимальное предусмотренное наказание составляет пять лет принудительных работ или лишение свободы на такой же срок.

Ранее стало известно, что подрядчик, строивший орловскую дорогу, похитил 1,4 миллиона рублей.

ИА «Орелград»