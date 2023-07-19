Орёл передал Могилёву надгробие архиепископа Евсевия

Загадочным образом она оказалась на Орловщине.

Торжественная передача ценного предмета от Орловской к Могилёвской епархии состоялась сегодня. Специально для этого в Орёл приехала делегация из Белоруссии.

Саму плиту (точнее, её часть) нашли на Крестительском кладбище несколько лет назад. До сих пор неясны обстоятельства, при которых она оказалась в нашем городе. Как сообщается на сайте Орловской епархии, надгробие могло попасть из Белоруссии на Орловщину случайно, как стройматериал. Также его могли специально перевезти верующие, чтобы сохранить как память об архиепископе.

Евсевий (Ефим Орлинский) родился в 1807 и скончался в 1883 году. Он оставил след в истории как выдающийся православный священник и деятель, ректор Московской и Санкт-Петербургской духовных академий, архиепископ Могилёвский и Мстиславский. После смерти его погребли в Могилёве на территории Спасо-Преображенского храма. Однако в годы советской власти эту церковь разрушили вместе с захоронением архиепископа.

ИА «Орелград»