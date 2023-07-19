Прокуратура заставила обустроить проезд к дому инвалида-колясочника

19.7.2023 | 18:31 Закон и порядок, Новости

Для этого пришлось обращаться в суд.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщает прокуратура Орловской области, речь идёт о жительнице Глазуновки. Женщина является инвалидом и передвигается на инвалидной коляске. Однако проезд, ведущий от её домовладения до местной улицы Полевой, находится в ненадлежащем состоянии.

Прежде всего, он не имеет твёрдого покрытия. В результате после любых существенных осадков передвигаться по проезду на коляске становится просто невозможно. Кроме того, на данном участке улицы отсутствуют пешеходные дорожки или тротуары, а также стационарное электрическое освещение.

Надзорный орган обратился в Глазуновский райсуд, чтобы обязать местную администрацию устранить нарушения. Иск удовлетворили. Его исполнение находится на прокурорском контроле.

Ранее стало известно, что в Должанском районе 20 чиновников нарушили антикоррупционное законодательство.

ИА «Орелград»

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