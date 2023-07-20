На Орловщине за ремнями безопасности проследят ещё три камеры

20.7.2023 | 10:39 Новости, Общество

Комплексы будут работать в Орле и на Знаменке.

Фото: ИА «Орелград»

С завтрашнего дня ещё три орловских комплекса фото- и видеофиксации начнут выполнять новые задачи. С их помощью на дорогах будут отслеживать водителей и пассажиров, которые нарушают правила применения ремней безопасности. Об этом сообщает «Орёлтранссигнал».

Автоматические универсальные измерительные системы под названием «АТОМ ИС» займутся такой «работой» по трём адресам:

  • перекрёсток улиц 60 лет Октября и Максима Горького, Советский район Орла,
  • перекрёсток улицы Михалицына и Московского шоссе, Северный район Орла,
  • трасса «Крым», 379-й километр 700-й метр, Орловский муниципальный округ, посёлок городского типа Знаменка (на въезде в населённый пункт).

Ранее сообщалось, что в Орле подобные нарушения фиксируют всего две камеры, хотя теоретически такая функция есть у многих устройств. При этом только за первые пять месяцев такой фиксации орловцам выписали около четырёх тысяч штрафов за непристёгнутые ремни.

ИА «Орелград»

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