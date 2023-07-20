Новосильская ЦРБ нарушила закон о госзакупках

Виновное лицо оштрафовали.
Нарушения выявила районная прокуратура. Медицинское учреждение вовремя не разместило в единой информационной системе отчёт. В нём должна была содержаться информация о закупках у субъектов малого предпринимательства, а также у социально ориентированных некоммерческих организаций.
Надзорное ведомство «призвало к ответу» исполняющего обязанности главного врача больницы и направило ему представление об устранении нарушений.
Кроме того, в отношении ответственного должностного лица возбудили административное дело. В итоге сотрудника оштрафовали на 15 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что в Орловской области онкобольному пришлось пойти в суд, чтобы бесплатно получить положенное лекарство.
ИА «Орелград»