Новосильская ЦРБ нарушила закон о госзакупках

20.7.2023 | 18:27 Закон и порядок, Медицина, Новости

Виновное лицо оштрафовали.

Фото: ru.wikipedia.org / Skklm15

Нарушения выявила районная прокуратура. Медицинское учреждение вовремя не разместило в единой информационной системе отчёт. В нём должна была содержаться информация о закупках у субъектов малого предпринимательства, а также у социально ориентированных некоммерческих организаций.

Надзорное ведомство «призвало к ответу» исполняющего обязанности главного врача больницы и направило ему представление об устранении нарушений.

Кроме того, в отношении ответственного должностного лица возбудили административное дело. В итоге сотрудника оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Орловской области онкобольному пришлось пойти в суд, чтобы бесплатно получить положенное лекарство.

ИА «Орелград»

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