В Орловской области онкобольному пришлось пойти в суд

20.7.2023 | 14:36 Закон и порядок, Медицина, Новости

Мужчине не выдавали положенные лекарства.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Как сообщает прокуратура Орловской области, права на льготное лекарственное обеспечение оказались нарушены в Колпнянском районе. Местный житель стоит на учёте в «Орловском онкологическом диспансере». По закону ему полагается ряд бесплатных препаратов.

Однако по факту орловец не смог получить одно из лекарств в необходимом объёме и в установленные сроки. Прокурор Колпнянского района обратился в суд с соответствующим иском.

В итоге Департамент здравоохранения Орловской области обязали выполнить требования российского законодательства. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Ранее стало известно, что в Глазуновском районе прокуратура заставила обустроить проезд к дому инвалида-колясочника.

ИА «Орелград»

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