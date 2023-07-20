Орловские потребители отсудили у продавцов 2,5 миллиона

В этом им помог Роспотребнадзор.

Такова статистика за полгода, которую озвучили в Управлении ведомства по Орловской области. В первой половине 2023-го Роспотребнадзор направил в суды 28 исковых заявлений, защищающих права потребителей. Орловцам удалось отсудить у продавцов товаров и услуг 2 миллиона 495 тысяч 400 рублей. При этом 364 тысячи из этой суммы приходится на компенсацию морального вреда.

Отмечается, что общее число обращений в Роспотребнадзор несколько снизилось (на 7% — до 979-ти). При этом выросла доля устных жалоб (на 12,7%) и снизилась доля письменных (на 17,5%).

51,2% обращений касаются предоставления услуг или выполнения работ, остальные 48,8% связаны непосредственно с торговлей теми или иными товарами. В первой группе самыми проблемными сферами остаются ЖКХ (23,6%), связь (17,7%), бытовые и финансовые услуги (17,7% и 10,4% соответственно).

Что касается обращений по продажам «живой» продукции, то тут каждая пятая жалоба связана с дистанционной торговлей. В частности, орловцы сообщали о нарушениях сроков поставок, попытках продавцов завысить цену на товар, отменах уже оплаченных заказов.

Например, на днях стало известно, что орловец отсудил 55 тысяч у продавца смартфонов, который попытался «взвинтить цену» на товар.

ИА «Орелград»