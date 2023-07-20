Орловский «Техспецкомплект» просят признать банкротом

20.7.2023 | 17:41 Новости, Образование

Компания строит школу на улице Зеленина.

Фото: vk.com/oreladm

Об этом стало известно на сегодняшнем круглом столе, который состоялся в Орловском областном суде. Новость рассказал председатель регионального Арбитражного суда Сергей Шурыгин.

С такой просьбой в арбитраж обратилось столичное ООО «Водалюкс-М». Сумма иска составляет 1,8 миллиона рублей, сообщает портал «Орловские новости». Шурыгин считает, что «Техспецкомплект» оперативно выплатит нужную сумму и избежит банкротства.

Основной долг составляет 1,7 миллиона рублей. Остальное – это проценты за пользование чужими денежными средствами, а также расходы по оплате государственной пошлины и представительских услуг.

Школу в микрорайоне «Зареченский» должны сдать к 1-му сентября. Ранее эта же компания занималась ремонтом Детского парка, а также площади Жукова.

ИА «Орелград»

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