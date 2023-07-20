В «Бригаду Катукова» возьмут не всех орловцев

Названы критерии для вступления в отряд теробороны.

Как сообщается в официальной группе дружины, в формирование не будут принимать несовершеннолетних. Также во внимание примут состояние здоровья – оно должно позволять заниматься активной физической деятельностью.

Орловцев, которые стоят на учёте в наркологическом или психоневрологическом диспансерах, тоже не зачислят в члены отряда. Кроме того, «от ворот поворот» дадут тем, кто преследовался за преступления против детей, половой неприкосновенности граждан, а также в связи с экстремизмом и терроризмом.

Обучение будет вестись по девяти дисциплинам. Орловцев научат азам инженерной, огневой и тактической подготовки, расскажут, как обращаться с беспилотными летательными аппаратами и управляемыми противотанковыми ракетами, «натаскают» по артиллерийской корректировке.

Вести занятия будут инструкторы, проходившие военную службу в различных силовых ведомствах, в том числе, участники СВО. Чтобы не отрывать членов отряда от работы и учёбы, обучение будет проводиться только по выходным и праздничным дням (с 10 до 19 часов) на специально оборудованном полигоне и в учебном центре.

В перспективе такие отряды планируется организовать в каждом районе области.

О создании региональной дружины территориальной обороны накануне объявил губернатор Андрей Клычков. Интересно, что Орловская область – первый и пока единственный регион, не граничащий с Украиной, который решил создать такое формирование.

ИА «Орелград»