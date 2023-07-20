В «Бригаду Катукова» возьмут не всех орловцев

20.7.2023 | 13:04 Новости, СВО

Названы критерии для вступления в отряд теробороны.

Фото: vk.com/lezhnevs31

Как сообщается в официальной группе дружины, в формирование не будут принимать несовершеннолетних. Также во внимание примут состояние здоровья – оно должно позволять заниматься активной физической деятельностью.

Орловцев, которые стоят на учёте в наркологическом или психоневрологическом диспансерах, тоже не зачислят в члены отряда. Кроме того, «от ворот поворот» дадут тем, кто преследовался за преступления против детей, половой неприкосновенности граждан, а также в связи с экстремизмом и терроризмом.

Обучение будет вестись по девяти дисциплинам. Орловцев научат азам инженерной, огневой и тактической подготовки, расскажут, как обращаться с беспилотными летательными аппаратами и управляемыми противотанковыми ракетами, «натаскают» по артиллерийской корректировке.

Вести занятия будут инструкторы, проходившие военную службу в различных силовых ведомствах, в том числе, участники СВО. Чтобы не отрывать членов отряда от работы и учёбы, обучение будет проводиться только по выходным и праздничным дням (с 10 до 19 часов) на специально оборудованном полигоне и в учебном центре.

В перспективе такие отряды планируется организовать в каждом районе области.

О создании региональной дружины территориальной обороны накануне объявил губернатор Андрей Клычков. Интересно, что Орловская область – первый и пока единственный регион, не граничащий с Украиной, который решил создать такое формирование.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования