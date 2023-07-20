В Орле ищут хозяев для питбулей из зоны СВО

Это семья из «мамы» и семи щенков.

Пятеро из них – «мальчики», ещё двое – «девочки». Пока что животных взяли под свою опеку волонтёры из общественной организации «Кот и пёс». Сейчас для них ищут постоянных новых хозяев.

История этой «семьи» питбулей достаточно драматична. Взрослую особь подобрали в Соледаре участники СВО. Там и родились щенята. Затем их «мама» подорвалась на растяжке, но наши военнослужащие выходили её и привезли в Орёл.

Как уточняет «Орёлтаймс», этими участниками СВО являлись бойцы ЧВК «Вагнер». Животных передали волонтёрам в те дни, когда колонна «вагнеров» проходила через наш город транзитом в Белоруссию.

В группе организации «Кот и пёс» «ВКонтакте» указаны реквизиты, по которым желающие могут перечислить материальную помощь для содержания этой собачьей «семьи».

ИА «Орелград»