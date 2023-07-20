В Орле на «Светлой жизни» всё же сделают ямочный ремонт

Накануне здесь побывали специалисты.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, дорогу, соединяющую главный официальный пляж города с федеральной трассой «Крым», обследовали первый заместитель мэра Вадим Ничипоров и директор «Спецавтобазы» Сергей Яковенко. Именно это учреждение и займётся ремонтом.

Специалисты определили проблемные участки и подходы к ним. Асфальтогранулят применят не во всех случаях. Некоторые ямы починят с помощью метода пневмонабрызга (инъекционного напыления с применением кубовидного щебня). В ряде случаев потребуется укладка асфальта «картами».

Длина проблемной дороги составляет всего около одного километра. Ничипоров анонсировал, что ремонт завершится до Дня города. Напомним, что ранее мэр Орла Юрий Парахин обещал сделать его до конца июня.

После этого стало известно, что на следующий год запланирован капитальный ремонт этой дороги, поэтому некоторые орловцы предположили, что «промежуточный» ямочный ремонт вообще отменяется.

Как уточнили в горадминистрации, сейчас «Объединённый муниципальный заказчик» завершает разработку проектно-сметной документации на капремонт данного объекта. Затем её представят к экспертизе. Ожидается, что на дороге оборудуют тротуары, стоянку, освещение, а также площадку под мусорные контейнеры.

ИА «Орелград»