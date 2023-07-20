Завершились торги на КРТ у Крестительского кладбища Орла

20.7.2023 | 13:47 Новости, Строительство

Победителем признали «Жилстрой-инвест».

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

На торги заявлялись ещё два участника – «ООО «СЗ «Инмэжстрой» и ПАО «СЗ «Орёлстрой»». Об этом сообщается в официальной документации, опубликованной на сайте городской администрации.

Однако «Орёлстрой» отозвал заявку, а «Инмэжстрой» предложил вложить в проект «только» 400,1 миллион рублей. Компания-победитель «выставила» на 10 миллионов больше. Минимальным порогом инвестиций являлись 385,7 миллиона рублей.

Договор действует до 8 февраля 2033 года. Участок площадью 8,8 тысяч квадратных километров ограничен кладбищем, улицами МОПРа, Латышских Стрелков и Некрасова, переулком Щепным. Сейчас здесь находятся семь жилых домов и три гаража.

Победителю торгов предстоит снести всё это «великолепие» и возвести здесь же 7,9 тысяч квадратных метров нового жилья. Ранее стало известно, что в рамках комплексного развития территории на Наугорском шоссе началось строительство первого дома.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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