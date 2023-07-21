61-летний водитель мопеда погиб в ДТП под Орлом

Авария произошла в Залегощенском районе.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, всё случилось 20 июля в 07:55 на трассе «Орёл-Ефремов» (в районе 43-го километра). 37-летний мужчина ехал по основной дороге на автомобиле «Рено Логан». В этот момент возрастной водитель на мопеде Swiwt выезжал «со второстепенной на главную», поворачивая налево.

В этот момент и произошло столкновение – «Рено» налетел на мопед. «В результате ДТП водитель мопеда при транспортировке в Орловскую областную клиническую больницу скончался», — рассказали в дорожной инспекции. Также существенно пострадали оба транспортных средства.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП, два из которых не обошлись без погибших и пострадавших.

ИА «Орелград»