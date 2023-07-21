61-летний водитель мопеда погиб в ДТП под Орлом

21.7.2023 | 10:16 Новости, Происшествия

Авария произошла в Залегощенском районе.

Фото: УГИБДД по Орловской области

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, всё случилось 20 июля в 07:55 на трассе «Орёл-Ефремов» (в районе 43-го километра). 37-летний мужчина ехал по основной дороге на автомобиле «Рено Логан». В этот момент возрастной водитель на мопеде Swiwt выезжал «со второстепенной на главную», поворачивая налево.

В этот момент и произошло столкновение – «Рено» налетел на мопед. «В результате ДТП водитель мопеда при транспортировке в Орловскую областную клиническую больницу скончался», — рассказали в дорожной инспекции. Также существенно пострадали оба транспортных средства.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП, два из которых не обошлись без погибших и пострадавших.

Фото: УГИБДД по Орловской области

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования