Орловца осудили на 9,5 лет

Мужчина убил сожительницу.

Преступление произошло в марте этого года в Глазуновском районе в селе Архангельское. Убийство совершил 61-летний местный житель. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Между ним и женщиной возникла ссора на бытовой почве. После этого орловец ударил «оппонентку» ножом в живот. Потерпевшая скончалась на месте.

Как сообщает следственное управление Следственного комитета по Орловской области, своё наказание осуждённый будет отбывать в исправительном учреждении строгого режима.

Ранее суд вынес приговор жителю города Ливны, который облил своего сына бензином и поджёг.

ИА «Орелград»