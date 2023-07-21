Орловца осудили на 9,5 лет

Мужчина убил сожительницу.
Преступление произошло в марте этого года в Глазуновском районе в селе Архангельское. Убийство совершил 61-летний местный житель. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Между ним и женщиной возникла ссора на бытовой почве. После этого орловец ударил «оппонентку» ножом в живот. Потерпевшая скончалась на месте.
Как сообщает следственное управление Следственного комитета по Орловской области, своё наказание осуждённый будет отбывать в исправительном учреждении строгого режима.
Ранее суд вынес приговор жителю города Ливны, который облил своего сына бензином и поджёг.
ИА «Орелград»