Орловец попытался сэкономить и лишился 150 тысяч

21.7.2023 | 18:57 Закон и порядок, Новости

Его обманула знакомая.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в пресс-службе регионального Управления МВД, житель областного центра «попался» на желании приобрести автомобиль по низкой цене. Как установило следствие, такую помощь мужчине предложила его 38-летняя знакомая.

Реальная стоимость автомобиля составляла около полутора миллионов рублей. Женщина рассказала, что может приобрести данную машину на аукционе по гораздо меньшей стоимости. «Автолюбитель» поверил ей и передал «благодетельнице» 150 тысяч рублей.

В итоге он не увидел ни автомобиля, ни денег. Спустя около полугода орловец обратился в полицию. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что у жителя Орла изъяли 170 граммов марихуаны.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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