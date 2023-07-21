Орловец попытался сэкономить и лишился 150 тысяч

Его обманула знакомая.

Как рассказали в пресс-службе регионального Управления МВД, житель областного центра «попался» на желании приобрести автомобиль по низкой цене. Как установило следствие, такую помощь мужчине предложила его 38-летняя знакомая.

Реальная стоимость автомобиля составляла около полутора миллионов рублей. Женщина рассказала, что может приобрести данную машину на аукционе по гораздо меньшей стоимости. «Автолюбитель» поверил ей и передал «благодетельнице» 150 тысяч рублей.

В итоге он не увидел ни автомобиля, ни денег. Спустя около полугода орловец обратился в полицию. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что у жителя Орла изъяли 170 граммов марихуаны.

ИА «Орелград»