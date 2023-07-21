Орловские чиновники погасили долг в 1,8 миллиона

21.7.2023 | 13:30 Закон и порядок, Новости

В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

Фото: ИА «Орелград»

Такую немаленькую сумму задолжала администрация Малоархангельского района. В декабре минувшего года орган местной власти заключил контракт с муниципальным предприятием «Коммунальник». Подрядчик брался за выполнение ряда работ по благоустройству территории районного центра.

Предприятие своевременно исполнило свои обязательства, однако не получило положенных денег. В итоге прокуратура внесла главе администрации района представление об устранении нарушений.

На данный момент задолженность погашена в полном объёме. Права хозяйствующего субъекта восстановлены, сообщает прокуратура Орловской области.

Ранее стало известно, что Новосильская ЦРБ нарушила закон о госзакупках.

ИА «Орелград»

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