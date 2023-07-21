В Орле на перекрёстке Гоголя и Достоевского установят дорожные знаки

21.7.2023 | 17:42 Новости

Такое решение приняли в мэрии.

Фото: www.google.com/maps

Соответствующее постановление размещено на официальном сайте администрации Орла. К нему прилагается схема размещения конструкций.

Как ясно из приложения, на перекрёстке двух орловских улиц, названных в честь писателей-классиков, установят шесть дорожных знаков «парковочное место» (№6.4, в виде буквы «Р»).

На этом месте уже несколько лет работает магазин популярной сети супермаркетов. Фактически рядом с ним давно существует парковка. Теперь её обозначат и официально. Парковка сможет официально принимать до 17 автомобилей.

Сам перекрёсток находится в Заводском районе, недалеко от Крестительского кладбища.

ИА «Орелград»

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