В Орле на перекрёстке Гоголя и Достоевского установят дорожные знаки

Такое решение приняли в мэрии.

Соответствующее постановление размещено на официальном сайте администрации Орла. К нему прилагается схема размещения конструкций.

Как ясно из приложения, на перекрёстке двух орловских улиц, названных в честь писателей-классиков, установят шесть дорожных знаков «парковочное место» (№6.4, в виде буквы «Р»).

На этом месте уже несколько лет работает магазин популярной сети супермаркетов. Фактически рядом с ним давно существует парковка. Теперь её обозначат и официально. Парковка сможет официально принимать до 17 автомобилей.

Сам перекрёсток находится в Заводском районе, недалеко от Крестительского кладбища.

ИА «Орелград»