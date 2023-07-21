Завтра на Орловщине пройдёт Тургеневский шахматный турнир

Мероприятие проводится в четвёртый раз.

Как и раньше турнир организует музей-усадьба «Спасское-Лутовиново». Праздник приурочен к Международному дню шахмат.

В турнире примут участие шахматисты из Орловской области, а также других регионов ЦФО. Специальным гостем станет гроссмейстера из Воронежа Константин Чернышов. Он проведёт сеанс одновременной игры для всех желающих.

Также в рамках фестиваля состоятся два блиц-турнира — детский и взрослый (открытый этап Гран-При Орловской области по шахматам). Все поединки пройдут на аллеях старинного усадебного парка.

Партнёром проекта и организатором соревнований выступает Федерация шахмат Орловской области. Зарегистрироваться для участия в фестивале можно по телефонам 8-953-8139999 и 8-980-3660879, а также по электронной почте orelchess@yandex.ru.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»