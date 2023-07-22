Болховские коммунисты бьют демографическую тревогу

Партийцы задаются вопросами о том, почему в городе уменьшается население.

Любопытное заявление опубликовала пресс-служба Болховского райкома КПРФ. Партийцы сетуют на то, что в развитие города и района вкладывается много бюджетных средств, но молодежь все равно покидает свои родные места. В качестве иллюстрации приводится «лишь один из сотен примеров». Сообщается, что Болховский педагогический колледж, Болховский филиал техникума агробизнеса и средние школы района в этом году выпустили почти 190 молодых, энергичных специалистов и выпускников.

«Но в районе «намерены» остаться… лишь 5 человек, — сообщает, опираясь на неназванный источник, пресс-служба райкома. — А из 102 выпускников педагогического колледжа никто не изъявил желание трудиться по специальности, хотя есть потребность в педагогических кадрах. Из 39 выпускников средних школ Болховского района 1999 года, окончивших институты и техникумы, в район никто не захотел вернуться. Они оказались не нужными нашей местной власти».

Далее партийцы задаются вопросами о том, что случилось в Болховском районе? Для кого и зачем вкладываются денежные средства? А они немалые, отмечено в пресс-релизе. За последние четыре года в Болховский район и Болхов, по подсчетам авторов заявления, было вложено более 600 миллионов рублей. На вопрос: «А каков итог?», сами же и отвечают: «Население района и города резко сократилось, постарело. На одного родившегося в прошлом году пришлось 5,3 умерших. Район потерял сушзавод, закрыли ЗАГЗ, филиал «Недвижимости», на очереди две восьмилетние школы и исчезновение полтора десятка деревень и сел. Домов с заколоченными окнами становится все больше и больше».

Даже удивительно, что подобные тезисы болховские коммунисты озвучили как раз в тот момент, когда губернатор Андрей Клычков, выдвинутый именно КПРФ, начал борьбу за второй губернаторский срок. Ведь все, о чем пишут болховские однопартийцы Клычкова, происходило во время его управления регионом. К слову, ответы на демографические вопросы в Болхове пытались найти участники молодежного круглого стола, организатором которого стала комсомольская организация.

«Это было первое обсуждение с молодежью города проблемы привлечения юношей и девушек на постоянное место жительство в район и город. Обсуждение будет продолжено. Так решили участники круглого стола», — резюмируют болховские коммунисты.

Наверное, стоит напомнить, что 30 июня 2023 года правительство региона утвердило программу по повышению рождаемости в Орловской области. Она включает в себя оценку демографического потенциала региона, анализ действующего пакета мер повышения рождаемости и установление нового комплекса мер по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми, а также определение целевых значений показателей рождаемости в регионе на период 2023-2025 годов. Кстати, целевые значения показателей рождаемости в Орловской области таковы: на 2023 год – 4715 рождений, на 2024 год – 4703 рождения, на 2025 год – 4815 рождений.

ИА «Орелград»