У болховского рецидивиста по суду забрали машину

Мужчина попался на пьяной езде, но отказался от медицинского освидетельствования.

Вступило в силу решение по уголовному делу, вынесенное весной Болховским районным судом Орловской области. Перед ним предстал местный житель, который только в 2021 году освободился из мест лишения свободы. Примечательно, что срок он отбывал за совершение серии преступлений против представителей власти, а именно за оскорбления и применение насилия к сотрудникам полиции. О степени серьезности указанных «проступков» говорит тот факт, что горожанин получил от суда 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Однако на этот раз он был обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Иными словами, горожанин попался на повторной пьяной езде. Ранее мировой суд уже признавал его виновным в подобном правонарушении, наказал штрафом и временным лишением водительских прав.

В этом году около восьми часов утра он вновь попался пьяным за рулем. Рецидивист управлял личным автомобилем марки ВАЗ-21150. Автомобиль был остановлен для проверки на пути к Болховской центральной районной больнице. Инспектор дорожно-патрульной службы обратил внимание на наличие у водителя явных признаков алкогольного опьянения, а именно запаха алкоголя изо рта. Водитель был отстранен от управления транспортным средством, после чего в присутствии понятых ему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте, с использованием прибора — анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе.

Водитель отказался, как отказался и от поездки в больницу на медицинское освидетельствование. В связи с этим в соответствии с пунктом 2 примечания к статье 264 УК РФ он был признан лицом, находящимся в состоянии опьянения.

В судебном заседании подсудимый пояснил, что с предъявленным ему обвинением согласен полностью и поддержал свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. С учетом криминального прошлого мужчина получил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его также на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, и конфисковали у него автомобиль.

ИА «Орелград»