Ко Дню города на бульваре Молодёжи «наведут шик»

24.7.2023 | 17:53 ЖКХ, Новости, Строительство

Также в Орле «подправят» сквер Артиллеристов.

Фото: vk.com/oreladm

Работы уже выполняет «Спецавтобаза», сообщили в пресс-службе администрации Орла. В данный момент работники муниципального предприятия занимаются покраской лавочек и урн на бульваре Молодёжи (в Зареченском микрорайоне). «Всего их порядка 150 штук. Некоторые нуждаются в ремонте — предстоит заменить сломанные вандалами дощечки», — пояснили в горадминистрации.

На бульваре приведут в порядок и освещение. Специалисты выровняют опоры и отремонтируют кабельную линию, заменив отдельные участки. Также в планах — заменить бордюры и обновить плитку.

В сквере Артиллеристов ко Дню города обновят порожки, ведущие к скверу Семьи. Кроме того, здесь тоже восстановят разрушенную плитку.

Завершить работы планируется к 3-му августа. Гарантия на них составит два года.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования