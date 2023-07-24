Ко Дню города на бульваре Молодёжи «наведут шик»

Также в Орле «подправят» сквер Артиллеристов.

Работы уже выполняет «Спецавтобаза», сообщили в пресс-службе администрации Орла. В данный момент работники муниципального предприятия занимаются покраской лавочек и урн на бульваре Молодёжи (в Зареченском микрорайоне). «Всего их порядка 150 штук. Некоторые нуждаются в ремонте — предстоит заменить сломанные вандалами дощечки», — пояснили в горадминистрации.

На бульваре приведут в порядок и освещение. Специалисты выровняют опоры и отремонтируют кабельную линию, заменив отдельные участки. Также в планах — заменить бордюры и обновить плитку.

В сквере Артиллеристов ко Дню города обновят порожки, ведущие к скверу Семьи. Кроме того, здесь тоже восстановят разрушенную плитку.

Завершить работы планируется к 3-му августа. Гарантия на них составит два года.

ИА «Орелград»