На только что отремонтированной Пионерской провалился асфальт

Мэрия Орла дала комментарий.

Информация о том, что ремонт улицы, наконец, сдан и принят появилась три недели назад. Однако на свежеотремонтированной дороге уже появилась яма. На неё обратил внимание один из орловцев в комментариях на официальной странице мэра города Юрия Парахина «Вконтакте».

Мужчина сообщил, что яма находится напротив магазина «Пятёрочка», в 20 метрах от остановки общественного транспорта. Администрация Орла ответила ему с официального аккаунта, подтвердив факт, но опровергнув связь между ямой и ремонтом.

«На улице Пионерской образовалась яма не по вине подрядчика, в том месте проходят коммуникации. Ответственной организации уже направлено обращение с требованием восстановить дефект в ближайший месяц», — пояснили представители городских властей.

Напомним, что ремонт Пионерской, которым занималось ООО «МонолитСтрой», должен был завершиться ещё в декабре минувшего года. Условия контракта менялись семь раз.

ИА «Орелград»