У орловца изъяли около 90 граммов марихуаны

24.7.2023 | 15:05 Закон и порядок, Новости

Он перевозил наркотики в машине.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщает Управление МВД по региону, подозреваемый – житель Орловского муниципального округа. Полицейские остановили его автомобиль и обнаружили в нём вещества, запрещённые к свободному обороту.

В багажнике находилась ещё «живая», растущая конопля. Впоследствии, после высушивания растения, оно потянуло на 82,8 грамма.

Кроме того, при досмотре в сумке гражданина нашли четыре свёртка с уже «готовой» марихуаной, общим весом 7,35 грамма. Таким образом, общий вес запрещённого груза составил около 90 граммов.

Как уточнили в полиции, марихуана предназначалось только для личного употребления. В отношении орловца возбудили уголовное дело по 1 части «антинаркотической» 228 статьи УК. Пока что он находится на свободе, но под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования