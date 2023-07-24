У орловца изъяли около 90 граммов марихуаны

Он перевозил наркотики в машине.

Как сообщает Управление МВД по региону, подозреваемый – житель Орловского муниципального округа. Полицейские остановили его автомобиль и обнаружили в нём вещества, запрещённые к свободному обороту.

В багажнике находилась ещё «живая», растущая конопля. Впоследствии, после высушивания растения, оно потянуло на 82,8 грамма.

Кроме того, при досмотре в сумке гражданина нашли четыре свёртка с уже «готовой» марихуаной, общим весом 7,35 грамма. Таким образом, общий вес запрещённого груза составил около 90 граммов.

Как уточнили в полиции, марихуана предназначалось только для личного употребления. В отношении орловца возбудили уголовное дело по 1 части «антинаркотической» 228 статьи УК. Пока что он находится на свободе, но под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»