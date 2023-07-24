В Орле затянулись работы на газопроводе

Ограничения по движению автомобилей продлили.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, участки Московской улицы и Московского шоссе, перекрытые для транспорта с 17 июня, останутся таковыми до 4 августа (до 17 часов). Ранее ограничения планировалось снять с 17 июля.

На Московской улице проезд закрыт между перекрёстками с Привокзальной и Энергетиков. На Московском шоссе — в районе пересечения с Паровозной улицей.

Ограничения вводились в связи с работами по ремонту газопровода. Видимо, сделать их в запланированные сроки не вышло.

Ранее стало известно, что на Московской улице экскаватор, привлечённый к участию в данных работах, провалился в яму в асфальте.

ИА «Орелград»