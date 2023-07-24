В трёх орловских «городках» станет комфортнее

Орловские заявки победители на всероссийском конкурсе.

Всероссийский конкурс лучших проектов формирования комфортной городской среды проводился в восьмой раз. Жюри отобрало 145 лучших проектов, которые получат федеральное финансирование.

Орловская область отметилась сразу трижды – в категории «малые города с населением до 50 тысяч человек». Победителями стали

Ливны (проект «На крыльях перепёлки»),

Мценск («Мценская верста»)

и Новосиль («Феникс»).

Как сообщил в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков, на все три проекта из федеральной казны выделят 256 миллионов рублей. «Создание и продвижение наших региональных проектов – большая работа, которую нам удалось совместно организовать и довести до победы», — отметил губернатор.

ИА «Орелград»